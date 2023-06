Internautas reagem a pedido de desculpas de Neymar com diversos memes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 15:03 Compartilhe

O jogador de futebol Neymar Jr. publicou nesta quarta-feira (21) uma carta aberta à namorada, Bruna Biancardi, pedindo desculpas pelos ‘erros cometidos nos últimos dias’.

Em pouco tempo no ar, a publicação no Instagram do atleta já tem mais de 3 milhões de curtidas e diversos comentários de seus amigos. Vale lembrar que o perfil de Neymar é fechado para quem ele não segue.

Imediatamente após a publicação, internautas reagiram ao texto e lançaram diversos memes na web.

Confira alguns deles:

“EU VACILEI MAS EU TE AMO” pic.twitter.com/NcCxeE4hAQ — CHOQUEI (@choquei) June 21, 2023



Neymar assume pra 300 milhões que traiu a sua mulher grávida. Neymar pai em sequência: pic.twitter.com/T19sEmAZYF — Sincerão (@oficialsincerao) June 21, 2023



O textão do Neymar… Olha… pic.twitter.com/6RJwhaqLJf — Anita Efraim (@niefraim) June 21, 2023



O Neymar no direct da Bruna Biancardi pic.twitter.com/GFmnfovGDy

— CHOQUEI (@choquei) June 21, 2023



VAZA ÁUDIO DE NEYMAR PEDINDO PERDÃO pic.twitter.com/FcOEvDQ9Ay — Magno Navarro (@onavarromagno) June 21, 2023



Renê Simões sobre o jovem Neymar em 2010. Nostálgico! pic.twitter.com/UGycncz5oD — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) June 21, 2023



