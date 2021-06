Internautas pedem que Walcyr Carrasco castigue Juliana Paes após posicionamento político

O polêmico posionamento político de Juliana Paes ainda segue rendendo nas redes sociais. Após a atriz sair em defesa da médica Nise Yamaguchi, que participou da CPI da Covid nesta semana, e postar um vídeo na rede social negando ser apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os internautas não engularam a postura de Paes e sobrou até para o Walcyr Carrasco.

No Twitter, o autor global comentou sobre o caso e disse:”Falam muito da ameaça comunista, mas ninguém é capaz de me dizer do que se trata!”. Na sequência, os seguidores pediram que o veterano ‘castigue’ a artista não dando mais papéis em novelas para ela protagonizar na TV Globo.

“Na próxima novela cria um papel bem ruim pra ela, tá”, disparou uma seguidora. “Walcyr bota a Juliana de figurante na tua próxima trama, por favor”, sugeriu outra. “Bota ela de militante do PCB na próxima novela. Ia ser babado”, comentou um terceiro usuário..

