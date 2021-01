Internautas pedem que Fernanda Montenegro se vacine logo: “Pode furar a fila”

Internautas usaram as redes sociais para fazer um pedido a OMS (Organização Mundial da Saúde) para que eles vacinem logo a atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos de idade, após as vacinas Coronavac, produzida pelo Butantã, e a vacina de Oxford, requisitada pela Fiocruz, serem aprovadas no Brasil, no último domingo (17) pela Ansiva.

No Twitter, os usuários se mobiliaram em prol da vacinação de Montenegro: “Globo favor garantir uma vacina pra Fernanda Montenegro agora mesmo’, disse um. “Única pessoa que eu permito que fure a fila da vacina é Fernanda Montenegro, no que depender de mim tá permitido”, deixou outro seguidor.

Em recente entrevista ao portal GShow, a atriz demonstrou interesse em se vacinar. “Esquecer o que houve de podre nesse fim de ano e ter esperança para o outro ano. Se abraçar, se comunicar, se olhar, sair dessa solidão que a quarentena, na qual, desgraçadamente, esse vírus nos pôs. O que eu posso desejar é que essa vacina exista e que a gente possa voltar a se reunir fisicamente, a se abraçar”, disse ela ao veículo.

