Internautas fazem piada com reação de Claudia Leitte

Claudia Leitte lançou Lacradora na quinta-feira, 7, nova música em parceria com as irmãs Maiara & Maraisa. No entanto, a canção não agradou tanto e muita gente recorreu às redes sociais para criticá-la.

Em seguida, internautas contaram que a cantora de axé bloqueou seus críticos.

Como a internet não perdoa, as redes se encheram de memes e comentários fazendo piada com a reação. A maior brincadeira foi a hashtag #ClaudinhaBloqueadora, um trocadilho com o refrão “Claudinha Lacradora” da música.