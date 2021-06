Internautas dizem que Samantha Schmütz faz ‘caça a bolsonaristas’ no Projac

Um vídeo publicado por Juliana Paes está repercutindo bastante nas redes sociais e levantando discussões entre famosos. A atriz havia sido bastante criticada por defender Nise Yamaguchi, médica que depôs na CPI da Pandemia acusada de receitar cloroquina para os pacientes diagnosticados com Covid-19. Para se defender, Juliana disse que não era “bolsominion” mas que também não queria que a “oposição que está presente no momento assuma o governo”.

Após a declaração, diversos famosos rebateram Juliana, principalmente Samantha Schmütz, que publicou uma série de stories criticando pessoas que se mantém isentas em discussões políticas. Toda essa história mexeu com o Twitter, gerando uma especulação sobre uma possível “guerra” entre a humorista o os apoiadores do presidente que trabalham no Projac.

“E a Samantha Schmütz que nem precisou fazer muito esforço e revelou o gabinete do ódio que existe dentro do Projac? Boatos de que a Globo já cancelou a gravação do especial de fim do ano”, disse Saymon Lopes. “A Samantha Schmütz alfinetou uma pessoa e acabou expondo a turma do Projac”, afirmou Bruna Gonçalves.

Confira alguns tweets sobre o assunto:

A Samantha Schmutz alfinetou uma pessoa e acabou expondo a turma do Projac pic.twitter.com/VaMRRR3be5 — Bruna (@goncalvess_b) June 3, 2021

Imagina a festa de fim de ano do Projac esse ano? A festa vai ser nossa mesmo. pic.twitter.com/2OVttPKAKP — mauricio (@maujr) June 3, 2021

Ano que vem nem precisa de bbb, é só abrir as câmeras dos corredores do projac pic.twitter.com/47q6hOTaiD — Matheus Cassano⚖️🍷 (@Matheusssilvac) June 3, 2021

clima tenso no projac pic.twitter.com/141YxsU9jb — amanda (@tuitamandy) June 3, 2021

