Internautas dizem que City ganhou vaga na Champions no ‘tapetão’; sobrou até para o Fluminense A figura do 'advogado do Fluminense', que nas redes é conhecido como alguém que reverte qualquer decisão desfavorável, foi lembrada por torcedores

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) reverteu a decisão da Uefa, que havia punido o Manchester City com a exclusão da Liga dos Campeões por duas temporadas, e liberou o time de Guardiola para participar das próximas edições do torneio. Além da liberação, a multa imposta pela Uefa, no valor de 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), caiu para 10 milhões de euros (R$ 60 milhões).

O resultado foi motivo de zoação nas redes sociais. Internautas afirmaram que os Citizens conseguiram a vaga através do ‘tapetão’, ou seja, na justiça. A provocação sobrou até pro Fluminense.

Sobrou até para o advogado do Fluminense que nas redes é conhecido como alguém que reverte qualquer decisão desfavorável. A brincadeira começou em 2013 quando a Portuguesa foi rebaixada nos tribunais e o Fluminense garantiu a permanência na série A. Na época, o advogado do Tricolor era Mário Bittencourt, que inclusive atualmente é presidente do clube.

OFICIAL: Com advogado do Fluminense, o Manchester City não é banido de competições europeias — Vitor Nicchio (@vitornc8) July 13, 2020

Se um dia eu precisar de advogado ligo pro do fluminense ou do city, esses caras são brabos — vititnho y vitao (@VitorPanchiniak) July 13, 2020

