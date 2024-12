Internautas criticam caracterização de Alice Wegmann para remake de ‘Vale Tudo’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 15:51 Para compartilhar:

A TV Globo apresentou as primeiras imagens de Alice Wegmann produzida como Solange Duprat para o remake de “Vale Tudo”. Os registros mostram a atriz com os cabelos curtos, acima dos ombros, além de uma super franja, uma das características mais marcantes da personagem vivida por Lídia Brondi na primeira versão da novela, em 1988.

O resultado, porém, não agradou ao público, que criticou nas redes sociais a aparência da atriz. É que, para os internautas, ela estaria “magra demais”.

Alice compareceu ao painel de divulgação de Vale Tudo na CCXP 24, em São Paulo, no domingo, 8. Na ocasião, a Globo divulgou imagens da novela em que Alice aparece com um adereço na cabeça, semelhante ao utilizado pela personagem na primeira versão. Bella Campos, Taís Araujo, Cauã Reymond, Luis Lobianco e Humberto Carrão foram outros artistas que também apareceram em fotos inéditas apresentadas pela emissora.

“Emagreceu demais e, além do biotipo dela, ela naturalmente mais ‘potrancuda’, igual a Paolla Oliveira. Só que ficou bem magra. Como o biotipo dela não é para ela ser assim, ficou com o rosto bem chupado”, criticou uma internauta no X, antigo Twitter.

“Se a Lídia Brondi assistir isso aí, nunca mais ela sai de casa”, ironizou outro usuário da plataforma. “Ozempic. Essa menina até dia desses estava uma boneca, mas se ela gosta assim, quem somos nós para dar pitaco, não é mesmo?!”, lamento outra.

O remake de “Vale Tudo” vai substituir “Mania de Você” na faixa das 21h da Globo em estreia prevista para 2025. As gravações da novela já começaram em Foz do Iguaçu, no Paraná, mesmo lugar onde o início da trama foi ambientada na história original com Regina Duarte e Gloria Pires.

