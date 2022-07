Internautas criticam arbitragem de Daronco durante partida entre Ceará e Palmeiras Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão com duras críticas à arbitragem na web







A vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1 neste sábado também foi marcada por polêmicas na arbitragem de Anderson Daronco. No Twitter, o juiz foi o assunto mais comentado no Brasil durante a partida da 20ª rodada da Série A do Brasileirão, recebendo críticas dos internautas.

– Daronco não tem critério nenhum! Como são ruins os árbitros brasileiros! – criticou um internauta.

Os torcedores ficaram na bronca com o árbitro principalmente por não marcar pênalti para o Ceará em um lance entre o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, e o atacante Mendoza ainda no primeiro tempo. Além de ter ido ao VAR para marcar uma falta em Dudu que resultou na expulsão do meia Richardson.

Daronco não tem critério nenhum. Como são ruins os árbitros brasileiros. — Mundo da Bola | DEU GREEN (@mundodabola) July 30, 2022

Daronco nesse primeiro tempo; – Não deu cartão pro Danilo em falta que até Abel Ferreira disse que era pra cartão – Não deu cartão pro Piquerez por PISÃO SEM BOLA no Mendoza – Não marcou pênalti claro no Mendoza feito por Gustavo Gomez. Isso é ESCANDALOSO — Ceará Zueiro (@cearazueirocz) July 30, 2022

Pênalti claríssimo do Gustavo Gomes no Mendonça. Daronco, que ameaça jogador e erra em todas as rodadas, ignora. VAR não chama. A comentarista da Central do Apito fala que como foi interpretativo (para ela foi pênalti) o VAR não chamou. Que pacote! — Tiago Pereira (@pereiratiago) July 30, 2022

Daronco daroncando e sendo salvo pelo VAR pic.twitter.com/8PkFkXqLGl — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) July 30, 2022

Detalhe: Ceará foi operado pelo Daronco. Pênalti claríssimo no Mendonza, poderíamos estar vivos no jogo. Mais uma vez somos prejudicados. — Arthur Aguiar ️ (@Arthur_aguiarVC) July 30, 2022

Após a vitória, o Palmeiras garantiu mais uma rodada na liderança da Séria A do Brasileirão com 42 pontos. Já o Ceará segue na 13ª posição com 24 pontos.

O Verdão volta a entrar em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Libertadores. E o Vozão encara o São Paulo no mesmo dia pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

