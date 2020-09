Internautas comparam visual de Whindersson Nunes com o de Vitão: “Mais bonito que ele”

Na última quarta-feira (23), o humorista Whindersson Nunes compartilhou algumas fotos no Instagram em que aparece usando uma camisa estampada e coque no cabelo.

Na sequência, os seguidores comparou ele com o cantor Vitão, atual namorado da ex-mulher, Luisa Sonza. “Está lembrando o Vitão, pqp”. “Não vai ficar com a aparência igual à do Vitão! Você é mais bonito que ele!”, comentou um internauta.

Descontraído, Whindersson tirou de letra e levou tudo na esportiva: “Estou vendo as piadas de Vitão de vocês, mas vocês precisam ver é as minhas kkkkkkkkkkk. Mas as minhas, só na Netflix, relaxem”, reagiu Nunes no Twitter

