Internautas comparam atropelamento de Marcinho com acidente de Edmundo em 1995 Após a morte da segunda vítima do atropelamento do lateral-direito, torcedores lembram de caso do ex-atacante

Depois da morte da segunda vítima do atropelamento provocado pelo lateral-direito Marcinho, ex-Botafogo, alguns internautas compararam o caso com o acidente do ex-jogador Edmundo que, em 1995, provocou um acidente automobilístico que deixou três mortos. Nas redes sociais, torcedores lembraram do ex-atacante para falar de impunidade no sistema judiciário brasileiro.

– Ou seja: 2 homicídios. Vai ser preso?! Não sei. Em 1995, Edmundo matou 3 quando dirigia sua Cherokee a 120/h (numa via de 70km/h), na Lagoa. Pegou 4 anos e meio de prisão, cumpriu algumas horas, pagou uns 250 mil de indenização e seguiu seu rumo. Será?! – lembrou um internauta no Twitter.

– Infelizmente não haverá justiça e depois de anos ele vai ser comentarista de tv igual o Edmundo – comentou uma torcedora.

E quando um internauta falou que a carreira do lateral poderia ficar marcada pelo acidente um outro respondeu:

– Vai nada mano, olha o exemplo do Edmundo, ficou livre, ganhou uma grana alta como jogador, agora na TV, ninguém nem fala mais no caso dele.

Já o jornalista e comentarista do SporTV Sérgio Xavier, saiu em defesa de Edmundo, em uma tentativa de explicar melhor o caso do ex-atacante, de quem fez a biografia. Para o comentarista, as comparações com Marcinho precisam “ser ponderadas”.

Veja abaixo as comparações entre os dois casos:

O lateral-direito Marcinho e seu pai prestaram depoimento na 42ª Delegacia de Polícia Civil nesta segunda-feira (04) onde o atleta assumiu que atropelou o casal mas negou estar acima da velocidade ou embriagado.

