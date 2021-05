Internautas comemoram pole de Leclerc e classificação ruim de Alonso em GP de Mônaco Piloto da Ferrari conseguiu sua primeira pole-position da temporada enquanto espanhol ficou na Q1

As corridas classificatórias para o Grande Prêmio de Mônaco deste domingo foram cheias de surpresas para os fãs de Fórmula 1. Quem levou a pole-position foi o jovem piloto da Ferrari Charles Leclerc, enquanto o atual heptacampeão mundial Lewis Hamilton ficou na sétima colocação. No Brasil, os internautas comemoram a boa atuação do monegasco e a classificação ruim do piloto espanhol Fernando Alonso – que ficou em maus lençóis com torcedores brasileiros após uma atrito com a repórter Mariana Becker.

– A felicidade de Charles Leclerc é minha felicidade, como sou fã desse cara – comemorou um internauta.

– Eu ainda pensei: a zica de Mônaco esse ano não veio com Leclerc, mas veio sim – disse outro relembrando a batida do piloto no final da classificação.

– Não escondo meu favoritismo por Charles Leclerc, muito pelo contrário, estou aqui servir a ele e somente ele! Ele pede, eu dou. Ele manda, eu obedeço. Ele respira, eu enalteço! Nada está acima de Charles Leclerc, se Charles Leclerc existe é pra me manter vivo – comemorou outro torcedor.

– Todos os novatos fora, inclusive o novinho Alonso, da Alpine – brincou uma internauta com a má classificação do bicampeão mundial.

– Mais um dia que Esteban Ocon chegará em casa e terá três coisas no bolso: celular, chave e Fernando Alonso – zoou outro falando do melhor desempenho do companheiro dos companheiros de equipe na Alpine.

– Olha só, o Alonso virou gente e aprendeu a dar entrevista com educação – brincou outro, lembrando o “climão” com a repórter Mariana Becker.

Veja abaixo os tuítes originais.

A felicidade de Charles leclerc é minha felicidade, como sou fã desse cara #F1naBand — Puto F1 (@putodaf1) May 22, 2021

O CARAAAAAALHO!!!!!

EU AINDA PENSEI: A ZICA DE MÔNACO ESSE ANO NÃO VEIO COM LECLERC. MAS VEIO SIM! #MonacoGP #F1naBand — Charlinho Leclerc (@CharlinLeclerc) May 22, 2021

não escondo meu favoritismo por Charles Leclerc, muito pelo contrário, estou aqui servir a ele e somente ele!! ele pede, eu dou. ele manda, eu obedeço. ele respira, eu enalteço!! nada está acima de Charles Leclerc, se Charles Leclerc existe é pra me manter vivo! — Fanboy do Leclerc (@_caionceagain) May 22, 2021

Todos novatos fora, inclusive o novinho Alonso da Alpine pic.twitter.com/wjjp0yRdM6 — Rafa (@RafafaSalla) May 22, 2021

MAIS UM DIA QUE ESTEBAN OCON CHEGARÁ EM CASA E TERÁ 3 COISAS NO BOLSO CHAVE CELULAR FERNANDO ALONSO — Esteban Ocorno (@DepreOcon) May 22, 2021

Olha só o Alonso virou gente e aprendeu a dar entrevista com educação — Fanboy do Leclerc (@_caionceagain) May 22, 2021

