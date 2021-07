Internautas brincam com Rodrigo Hilbert após ele ser vacinado: ‘Fabricou a seringa’

Rodrigo Hilbert, de 41 anos de idade, está vacinado. Nesta terça-feira (06), o apresentador, que tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, compartilhou o momento especial no Instagram. Na sequência, os internautas deixaram muitos comentários no post brincado com o lado “multitarefas” de Hilbert, por ele cozinhar, ter feito o berço da filha, contruir uma capela para sua cerimônia de casamento, entre outras funções.

Veja as manifestações dos seguidores:

“O homem produziu a vacina, construiu a seringa mas não foi capaz de se autoaplicar a dose, é uma lembrança de que todos precisamos de ajuda em algum momento”, brincou um usuário.

“O olhar de quem fez a seringa, a dose da vacina, transportou e foi professor da enfermeira na faculdade”, reagiu outro.

“Construiu o postinho de saúde”, deixou um terceiro fã.

