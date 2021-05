Internautas brincam com enquete de nome de sócio-torcedor do Botafogo: ‘Sócio-sofredor’ Clube reformulou programa de sócio-torcedor e deu quatro opções para torcedores escolherem

O Botafogo anunciou que irá trocar o nome do programa de sócio-torcedor e deixará os torcedores escolherem o novo apelido através de uma enquete. Mas as opções (“Camisa 7”, “Somos Fogo”, “Estrela” e “Meu Glorioso”) não agradaram todos os internautas, que brincaram com novas opções para o plano.

– Sócio-sofredor – brincou um torcedor desanimado.

– A espera de um milagre – sugeriu outro, lembrando um filme de sucesso dos anos 1990.

– Coração valente – zoou outro torcedor.

– Sócio Maravilha – sugeriu o ídolo do Botafogo, Túlio Maravilho.

– Mentira S.A – brincou outro lembrando da tentativa do Botafogo de tornar-se um clube-empresa.

Veja abaixo a publicação original com o os comentários dos torcedores

