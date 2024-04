Internauta se espanta que Sonia Abrão tem filho; saiba quem é o pai

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 23/04/2024 - 11:47 Para compartilhar:

Após Sonia Abrão, 60, compartilhar nas redes sociais a chegada de seu primeiro neto, Filippo, que nasceu no último domingo, 21, a apresentadora do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, foi questionada por um seguidor, que não sabia que ela tinha um filho.

O netinho da veterana é o primeiro filho do herdeiro de Sonia Abrão, Jorge Abrão, com a esposa Isabella Morais.

“Nana, neném! Amor maior dessa vovó de primeira viagem!”, escreveu a comunicadora na legenda do post.

“Achava que ela não tinha filhos”, comentou o internauta, que arrancou risos de Sonia Abrão.

Sonia é mãe de um único filho: Jorge Abrão, de 31 anos, que é fruto de seu relacionamento com o ex-marido Jorge Damião. Eles foram casados por 17 anos. Mesmo não sendo mais um casal, seguem amigos.

O primogênito da jornalista é advogado, especialista e Mestre em Direito. Jorge tem um escritório que leva o mesmo nome e oferece “soluções jurídicas especializadas”, atuando em todo o território brasileiro.

No ano passado, ele lançou ‘O Direito Fundamental do Acesso à Justiça’, livro que é fruto da dissertação que realizou durante o mestrado em Portugal.

Em junho do ano passado, Jorge Abrão se casou com influenciadora Isabella Morais Garcia numa cerimônia tradicional realizada na Capela do Sion, em São Paulo.