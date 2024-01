Internauta denuncia caminhão em que Moraes aparece enforcado; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 15:07 Para compartilhar:

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um boneco, representando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, enforcado na garupa de um caminhão, em Guarapuava, que fica a cerca de 254,5 km de distância de Curitiba, Paraná.

Xandão tem razão foi tentativa de Golpe. Os assassinos fizeram até vídeo ilustrativo. pic.twitter.com/I8B7YsmBt9 — Pobre de Direita (@RidlavSednanref) January 5, 2024

Relembre as ameaças e ataques sofridos por Alexandre de Moraes

Nas redes sociais, o internauta marcou tanto a PF (Polícia Federal) quanto o magistrado.

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver o boneco próximo da placa com os dizeres: “Aqui jaz a Justiça”.

A imagem teve grande repercussão, principalmente, porque na quinta-feira, 4, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro apontaram que alguns bolsonaristas planejavam enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

“Eram três planos. O primeiro previa que as Forças Especiais (do Exército) me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. E o terceiro, de uns mais exaltados, defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição”, relatou em entrevista ao O Globo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias