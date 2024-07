International Paper lucra acima do esperado no 2º trimestre, mas decepciona em receita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 9:05 Para compartilhar:

A International Paper teve lucro líquido de US$ 498 milhões no segundo trimestre de 2024, acima do ganho de US$ 235 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 24. Com ajustes, a fabricante americana de papel e celulose garantiu lucro por ação de US$ 0,55 entre abril e junho, superando o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,47.

Já a receita líquida somou US$ 4,73 bilhões no trimestre, maior do que os US$ 4,68 bilhões no mesmo intervalo de 2023, mas abaixo da previsão da FactSet, de US$ 4,78 bilhões.

No comunicado, a International Paper alerta que sua performance deve ser “desafiada” no curto prazo, apesar dos resultados melhores em termos de preços e vendas sazonais no segundo trimestre. “Vamos fazer mudanças no foco do nosso portfólio para entregar crescimento lucrativo”, disse a empresa.

Por volta das 8h15 (de Brasília), a ação da International Paper tinha queda de 2,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York.