International Board aprova cinco substituições por partida de futebol de maneira definitiva

As cinco substituições para cada equipe durante uma partida de futebol foram validadas de maneira definitiva pela International Board (IFAB), o organismo que determina as regras do esporte, nesta segunda-feira (13) em Doha.

As cinco substituições foram adotadas durante a pandemia de covid-19, quando os calendários foram adaptados com um elevado número de partidas por disputar após os primeiros meses de confinamento.





A avaliação da detecção semiautomática do impedimento, que a Fifa planeja utilizar na Copa do Mundo do Catar (21 novembro-18 dezembro) “continua” e “até o momento é muito satisfatória”, afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino, ao final da 136ª assembleia geral anual da IFAB.

