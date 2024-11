Internado, Tonico Pereira tem ‘boa evolução clínica’ e previsão de alta

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 12:02 Para compartilhar:

Tonico Pereira, de 76 anos, apresentou melhora em seu estado de saúde nos últimos dias e os médicos já avaliam previsão de alta. O ator, de 76 anos, está internado com pneumonia no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 11 de novembro.

De acordo com o jornal “Extra”, o último boletim médico foi divulgado na segunda-feira, 18, informando que o artista veterano “está sob cuidados médicos, em um quarto, com boa evolução clínica e (tem) previsão de alta nas próximas 48-72horas”.

No último sábado, 16, a esposa do ator, Marina Salomon, falou sobre seu quadro ao UOL: “Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que só pode tomar aqui no hospital. Mas está bem, respirando bem… Não tem nada de grave acontecendo”.

A internação foi noticiada, na última sexta-feira (15), pela coluna Play, do O Globo. Procurada pelo site IstoÉ Gente, a assessoria de imprensa do hospital não retornou até a publicação desta matéria.