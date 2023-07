Internado, Stênio Garcia faz primeira aparição pública: ‘Muita fé’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 15:46 Compartilhe

O ator Stênio Garcia foi internado no sábado, 1 de julho, em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com septicemia aguda, quadro popularmente conhecido como infecção generalizada. Após a repercussão do caso, o público passou a questionar a possível relação com a harmonização facial feita pelo artista, de 91 anos, há um mês. No entanto, sua esposa Marilene Saade negou que o procedimento estético tenha ocasionado a condição.

+ Entenda o quadro de infecção generalizada de Stênio Garcia e a relação com a harmonização facial

+ Harmonização de Stênio Garcia: especialista detalha alternativas para rejuvenescimento de idosos

Na tarde desta terça-feira, 4, Stênio fez sua primeira aparição pública após a internação. Sentado na cama do hospital, o veterano tranquilizou os fãs e agradeceu o carinho do público. “Olha, pessoal, eu agradeço as orações e quero mandar um beijão para todos vocês”, disse o ator.

Na legenda, ele acrescentou: “Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stenio Garcia Faro (@steniogarciaoficial)

O que é septicemia aguda

À ISTOÉ Gente, Ruan de Andrade, infectologista do Hospital e Maternidade Brasil, descreveu a septicemia aguda como uma resposta desregulada (tanto imunológica quanto bioquímica) do organismo, resultante de uma infecção bacteriana, viral ou fúngica. Como consequência, a síndrome clínica pode provocar disfunções orgânicas, hemodinâmica, como queda de pressão e aumento da frequência cardíaca, renal e neurológica, como perda de consciência.

Segundo ele, a idade avançada é o principal fator de risco para a septicemia aguda, dificultando a recuperação e predispondo à mortalidade. Além da idade, pacientes imunossupressores, portadores de diabetes, obesos, que tiveram infecção por microrganismos multirresistentes ou que passaram internações hospitalares prolongadas também estão na lista de fatores de risco reconhecidos na literatura médica.

“Reconhecida a sepse [como também é chamada a condição], é preciso fazer uma série de intervenções coordenadas e o mais rápido possível, porque quanto mais você retarda o tratamento, maior o risco de mortalidade. […] Para isso, existe uma série de abordagens combinadas que deve ser realizada o mais precoce possível, para que o resultado seja o melhor para o paciente [considerando suas especificidades]”, informou Ruan.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias