Internado há mais de um mês, Chiquinho Scarpa recebe alta da UTI

Notícia boa! Chiquinho Scarpa, de 70 anos, que desde o dia 6 de abril está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebeu alta da UTI, segundo informações da revista Quem.

“Ele está se recuperando, já no quarto, mas só sairá do hospital quando estiver totalmente recuperado”, explicou Renata Scarpa, irmã do empresário, ao veículo.





Chiquinho continua internado após se submeter a uma série de cirurgias nos últimos dois meses. Agora, o veterano está se recuperando no quarto.

Segundo informações de Fabíola Reipert, do programa “Balanço Geral”, da Record TV, o quadro do conde se agravou após ele contrair uma infecção urinária. Ainda de acordo com a jornalista, Scarpa não cuidou de uma infecção urinária que ocorreu devido uma complicação, após ele fazer uma cirurgia bariátrica.