Internado há 8 meses, filho de Zé Vaqueiro é batizado no hospital e pais comemoram

O cantor Zé Vaqueiro e a mulher Ingra Soares batizaram o pequeno Arthur, que está internado no hospital há mais de oito meses, desde que nasceu. O casal compartilhou a notícia no Instagram na manhã desta quinta-feira, 11, com uma foto do bebê.

“Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16?, escreveu Ingra na legenda. Nos comentários, amigos da família e fãs deixaram mensagens de apoio. Confira a postagem aqui .

Filho caçula do cantor pernambucano, Arthur nasceu em julho do ano passado e logo foi internado na UTI, diagnosticado com uma condição rara conhecida como Síndrome de Patau ou síndrome da trissomia do cromossomo 13, em que ocorre a duplicação desse cromossomo. Trata-se de um tipo de malformação congênita.

Na quarta-feira, 10, em outra postagem na rede social, Ingra desabafou sobre a dor que é ver o filho internado. “Já se passaram quase 9 meses, Dias e noites sem dormir, orando, pedindo forças a Deus para continuar. Uma rotina desafiadora onde existe uma luta constante da força e do medo”, escreveu ela.

“A cada dia seguimos mais unidos como casal, pai e mãe. Vocês não têm ideia como é ter um filho nessas condições e não poder fazer nada para evitar a dor, uma febre, uma queda de saturação – porque na hora a gente já sabe que ele vai passar mal e os nossos corações já ficam acelerados -, a pressão abaixa, porque ele fica sem sinais vitais e muitas das vezes precisa ser reanimado”, descreveu Ingra.

Ela finaliza o texto agradecendo ao marido pelo apoio. Ingra e Zé também são pais de Daniel, de 3 anos, e de Nicole, de 13 anos.

