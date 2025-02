Internado em Roma, papa Francisco não celebrará Angelus

CIDADE DO VATICANO, 15 FEV (ANSA) – A Sala de Imprensa do Vaticano informou neste sábado (15) que o papa Francisco, internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, não rezará o Angelus de amanhã (16).

“Para facilitar sua recuperação, a equipe médica prescreveu repouso absoluto; portanto, o Santo Padre não conduzirá a oração do Angelus”, diz o comunicado.

No entanto, a nota especificou que o líder da Igreja Católica pretende enviar para publicação o texto que seria lido na cerimônia na Praça de São Pedro.

A assessoria de imprensa do Vaticano também informou que o pontífice “descansou a noite toda” e “não apresentou febre”.

Além disso, revelou que os exames laboratoriais realizados hoje “mostraram uma melhora em alguns valores”.

“Os exames realizados durante o dia confirmaram a infecção do trato respiratório. A terapia foi ligeiramente modificada com base em mais achados microbiológicos”, explicou.

O Vaticano acrescentou que o Papa alternou o repouso durante o dia com orações e leituras, além de ter sido atualizado sobre as “muitas mensagens de proximidade e carinho recebidas”.

“O Papa expressou sua gratidão, pedindo ao mesmo tempo que continuem rezando por ele”, concluiu a assessoria. (ANSA).