Internado em estado grave, Luciano Szafir ‘está bem melhor’, diz Beth Szafir

Beth Szafir, mãe do apresentador Luciano Szafir, internado em estado grave no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, disse nesta sexta-feira (9), em entrevista à Quem, que o filho vem apresentando sinais de melhora em seu quadro clínico.

Luciano foi submetido a uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon na quarta-feira (7), após duas semanas internado no Hospital Samaritano, também no Rio, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19.

“Ele está bem melhor, graças a Deus!”, disse Beth Szafir. Na quinta-feira (8), ela afirmou à Quem que Luciano estava intubado, com quadro grave, mas que os médicos estavam otimistas.

Mais tarde, a assessoria de imprensa de Luciano Szafir divulgou um comunicado sobre seu quadro de saúde.

“Internado desde o dia 22 de junho no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, o ator e apresentador Luciano Szafir foi transferido na tarde desta quinta-feira, 8 de julho, para o Hospital Copa Star. O paciente segue estável e, no momento, monitorizado em leito de terapia intensiva”, diz a nota.

