Internado e sem previsão de alta, Anderson Leonardo recebe visita do grupo Molejo

Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, recebeu no sábado, 17, a visita dos companheiros da banda. O cantor encontra-se internado desde o dia 10 em uma unidade médica no Rio de Janeiro para tratar o quadro de embolia pulmonar.

Como aconteceu:

Por meio de uma publicação no Instagram, o grupo Molejo informou que o “nosso cantor Anderson Leonardo segue internado, estável e sem previsão de alta. (Ele está) ansioso para estar nos palcos junto do seu público, com seu alto astral e alegria”;

No primeiro momento, o cantor foi internado com pneumonia. Depois, a assessoria informou que ele estava com embolia pulmonar;

Por conta disso, o grupo cancelou o seu show em Guarapari (ES), que estava agendado para este domingo, 17.

