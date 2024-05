Internado desde o nascimento, filho de Zé Vaqueiro recebe alta médica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 16:27 Para compartilhar:

O pequeno Arthur, de 9 meses, filho de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, recebeu alta médica nesta quinta-feira, 16. O bebê, que é acometido pela Síndrome de Patau, estava internado desde o nascimento, em julho de 2023.

No Instagram, a esposa do cantor compartilhou um vídeo mostrando o trajeto do hospital até a casa da família, feito de ambulância.

“A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre, Arthur, em casa”, escreveu Ingra, na legenda da publicação.

O que é Síndrome de Patau?

Trata-se de uma malformação genética que ocorre quando há três, e não dois, cromossomos 13. Esse cromossomo extra leva a uma série de alterações no desenvolvimento do bebê, sendo os mais comuns:

Malformações no sistema nervoso central;

Atraso mental acentuado;

Problemas cardíacos congênitos;

Problemas no desenvolvimento do sistema reprodutor;

Fenda labial e no palato;

Orelhas mal posicionadas;

Pés e mãos com um sexto dedo ou sobrepostos;

Olhos afastados ou pequenos.