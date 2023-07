Internado, Compadre Washington faz ajuste terapêutico e não tem previsão de alta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 7:59 Compartilhe

O cantor Compadre Washington segue internado desde o dia 26 de junho, quando passou mal em cima do trio ‘no arrastão dos ambulantes’, na cidade de São Sebastião do Passé, Bahia. Na noite de terça-feira, 4, a equipe do artista divulgou o atual boletim médico sobre seu estado de saúde.

Segundo a publicação no Instagram do cantor, ele segue internado por motivo de agravo agudo à saúde (elevação das cifras pressóricas). “O paciente encontra-se estável e em unidade de internação. Encontra-se em ajuste terapêutico e reabilitação com equipe multidisciplinar. Não há previsão objetiva de alta hospitalar”, informou o laudo.

Na noite de quarta-feira, 28, o artista fez a primeira aparição hospitalizado, para tranquilizar o público sobre seu estado de saúde. Na ocasião, ele demonstrou otimismo pela recuperação. “Mas, não se preocupem não, que foi uma coisa de dores que senti. Depois tive um pico de pressão, mas agora estou bem. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim. Que pediram, que estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta”, completou.

