Internado com Covid-19, Eduardo Galvão tem melhora no quadro de saúde

O ator Eduardo Galvão está na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com Covid-19. Em conversa com a Quem, a filha de Eduardo, Mariana Galvão, disse que o quadro dele está melhorando.

“Meu pai passou melhor essa noite. O médico disse que ele conseguiu dormir um pouco e está menos incomodado com a sonda do que com a máscara (de oxigênio). E com certeza está melhor para ele em relação à oxigenação, ele está conseguindo respirar melhor”, contou.

Mariana afirmou que o ator também tem se alimentado melhor. “Ele estava tomando aqueles shakes de nutrição, mas agora conseguiu comer alguma coisa. Meu pai estava muito sem apetite, mas precisava dos nutrientes. E aí acho que ele está mais forte”, pontuou.

“O exame da Proteína C-reativa (PCR), que precisava diminuir, diminuiu mais um pouco. Tinha ido para 24 mg/L e agora está 17 mg/L, graças a Deus. Os exames estão todos melhores e só o pulmão dele que ainda está precisando do oxigênio. Por isso que ainda não tem nem previsão de sair da UTI por conta do pulmão que ainda está necessitando muito do oxigênio”, explicou.

