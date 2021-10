Internado, Carlos Alberto de Nóbrega não tem previsão de alta médica

Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, que foi internado na última terça-feira (19), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter uma arritmia cardíaca, ainda não tem previsão de alta médica.

Para a revista Quem, Renata Domigues de Nóbrega, esposa do apresentador de “A Praça é Nossa”, do SBT, falou sobre o estado de saúde do amado. “Ele segue sem previsão de alta, e com o aguardo do resultado dos exames, pode ser submetido a um procedimento de cateterismo nesta quinta (21)”, disse.

O cateterismo no qual Carlos Alberto pode fazer, consiste num exame para descoberta de obstruções nos vasos sanguíneos do coração.

