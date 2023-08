Internado, Arlindo Cruz está longe dos palcos desde 2017 e viu a esposa arrumar namorado

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 11/08/2023 - 11:43 Compartilhe

Arlindo Cruz, de 64 anos, que ainda sofre com as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), desde 2017, está internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar uma infecção, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. O sambista precisou ser levado para a unidade de saúde no último fim de semana, duas semanas após ter alta.

Arlindo está longe dos palcos desde 2017 por conta do AVC, e ainda viu a esposa, Babi Cruz, arrumar um namorado. A IstoÉ Gente relembre o drama do artista abaixo. Confira!

Acidente Vascular Cerebral

Cantor, compositor, nascido em 14 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro, Arlindo Cruz é considerado um dos maiores nomes do samba e do pagode no Brasil. O sambista começou sua carreira na década de 1970 como integrante do grupo Fundo de Quintal, onde atuou como cavaquinista e compositor. Ele também trabalhou como compositor para vários artistas, incluindo Alcione, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Ao longo de sua carreira, Cruz lançou vários álbuns solo e ganhou inúmeros prêmios, incluindo um Grammy Latino em 2009 na categoria de melhor álbum de samba. Suas músicas são conhecidas por apresentarem letras poéticas e melódicas, que destacam a cultura e a tradição do samba.

Em 2017, Arlindo Cruz sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) que o deixou em estado grave. Ele passou meses internado em um hospital e ainda está em processo de recuperação. Mesmo assim, sua música continua a ser valorizada e reconhecida como um legado importante para a cultura brasileira.

Namorado da esposa

Em fevereiro deste ano uma verdadeira bomba veio à tona. Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, foi bastante detonada após revelar que está namorando. A ex-porta-bandeira assumiu seu novo relacionamento para a família e confirmou o romance em entrevista à colunista Fábia Oliveira. Babi ainda é casada com sambista que sofreu um AVC há cinco anos.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, contou a mulher de Arlindo Cruz.

Na sabatina, Babi Cruz ainda aproveitou para negar que o namorado seja um ex-funcionário do marido: “O André Caetano nunca conheceu o Arlindo pessoalmente, nunca chegou perto do Arlindo. Nunca trabalhou com o Arlindo em nada”, disse.

“Eu nunca me relacionaria com ninguém que foi meu funcionário, foi funcionário do meu marido, segurança… Nós tivemos dezenas e dezenas de funcionários. Eu nunca me relacionaria com ninguém”, finalizou.

Arlindo e Babi Cruz estão juntos há 25 anos e tem dois filhos: Arlindinho Cruz e Flora Cruz.

Massacrada nas redes sociais Após a repercussão do novo relacionamento de Babi Cruz, ela foi bastante criticada nas redes sociais, pelo fato de ainda estar casada com o sambista e ter outro homem. “Que pouca vergonha”, disse um internauta; “É muita modernidade, absurdo”, reagiu outro; “Se separa primeiro, mulher”, comentou uma terceira seguidora; “Se ela ainda está casada com ele (Arlindo Cruz), isso é errado”, opinou um quarto usuário na internet. Babi Cruz se defende após anunciar novo relacionamento “Em virtude dos últimos acontecimentos, venho dizer o quanto eu lamento sobre a proporção que se deu a exposição de um assunto tão pessoal e particular. A minha intenção é esclarecer toda e qualquer situação, bem como dar satisfação à sociedade, por ser uma pessoa pública e respeitar os nossos fãs e em especial a minha família”, escreveu. “Em primeiro lugar, todos os que me conhecem sabem todos os esforços aos quais eu nunca os medi, desde quando a tragédia na minha família, com a doença do Arlindo. A partir daquele momento, me fortaleci para viver 24 horas em total dedicação à esta pessoa maravilhosa, que me ajudou a construir tudo que mais valioso tenho, digo: Arlindo Neto e Flora Cruz”, seguiu. “Não desejo ao meu pior inimigo, se é que os tenho, tudo que passei nesses últimos anos. Fui ao fundo do poço e lá me revitalizei para seguir adiante. Diante disso, não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento desrespeitei, maculei ou constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs”. No fim, a esposa do sambista ainda declarou que o casal segue se amando “com todas as barreira que nos impedem de seremos um casal” e que vão seguir “adaptando nosso amor até o fim dos dias”, finalizou Babi.



