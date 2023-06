Internada, Simony desabafa sobre luta contra câncer no intestino: ‘Cansada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 11:48 Compartilhe

Internada em um hospital para tratar uma nova etapa de seu tratamento contra um câncer no intestino, Simony desabafou sobre a luta contra a doença. Nas redes sociais, a cantora relatou as dificuldades que vem enfrentando.

“Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho pra realizar, do quando Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida . A tristeza passa e vem a força junto com a certeza que vou vencer tudo isso”, começou Simony.

Na mesma publicação, Simony aproveitou para mandar uma mensagem de incentivo aos fãs e seguidores que estivessem passando por situações difíceis.

“Você que está passando por algo difícil na vida foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez”, completou.

