Internada, Preta Gil se declara no aniversário do filho

Nesta segunda-feira, 20, Francisco Gil, filho de Preta Gil e o ator Otávio Muller, completa 30 anos. A mãe, que segue internada depois de uma cirurgia para retirada de tumores, celebrou a vida do filho, publicando um vídeo nas suas redes sociais.

O vídeo traz trechos da entrevista que Preta Gil deu ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em março de 2024. “Ele é um menino muito talentoso, um pai muito incrível e um filho muito amoroso. E eu tenho muito orgulho do artista, do homem, que ele é. E ele sabe que a gente está junto, que a gente continua crescendo junto, que a gente continua evoluindo junto. A gente continua aprendendo na alegria e na tristeza, juntos”, disse a mãe na época.

+Paolla Oliveira desabafa sobre ‘corpo real’ no Carnaval: ‘Liberdade’

+BBB25: Gracyanne Barbosa diz que médica do reality fez alerta sobre sua alimentação

“Hoje o meu maior parceiro de vida completa 30 anos. Parece que foi ontem que ele nascia, às 10h45 da manhã, no Rio de Janeiro. Sou muito grata por ter vindo a esse mundo como sua mãe e de aprender tanto com você, meu filho!”, disse a cantora.

“Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais! Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor!”, completou Preta.

O avô, Gilberto Gil, também celebrou a vida do neto postando fotos com o Francisco. “Que seu ano novo seja muito especial”, escreveu Gil.