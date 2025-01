Internada, Preta Gil posta primeiro vídeo após cirurgia de 20 horas

Nesta sexta-feira, 3, Preta Gil, de 50 anos, postou seu primeiro Story no Instagram, após ser submetida a uma cirurgia de 21 horas de duração, no dia 20 de dezembro, para retirada de novos tumores que surgiram no organismo, durante tratamento contra um câncer em estágio de metástase.

A cantora apareceu rapidamente na gravação, que tinha como propósito homenagear Jude Paulla, amiga da artista, que está com ela no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Grata pela companhia, Preta teceu elogios à amiga: “Quem não sai do lado, quem está aqui comigo, ela é ótima, ótima cuidadora, excelente. Te amo, obrigada”, disse a filha de Gilberto Gil na gravação, ainda com a voz comedida.

A cirurgia a qual Preta Gil se submeteu tinha previsão de durar 18 horas, mas se estendeu para 21. A cantora passou o Natal e o Réveillon internada, onde permanece sem previsão de alta até o momento.

A artista se emocionou com uma homenagem que recebeu de Ivete Sangalo, que comandou um dos shows da virada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela ainda avisou os seus seguidores, na época, que deixou a UTI da unidade médica.

“Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais. E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã @ivetesangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias! “, agradeceu Preta cercada do pai, Gilberto Gil, da irmã Bela Gil, da neta Sol de Maria, que usou uma lace loira.

Veja a postagem abaixo: