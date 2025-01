Internada para tratar pré-eclâmpsia, Lexa trava batalha contra plano de saúde

Lexa segue internada na unidade semi-intensiva desde o último dia 20, após apresentar alterações na pressão arterial e ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. Ela está grávida de seis meses da primeira filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

Hospitalizada na Maternidade Santa Joana, em São Paulo, a cantora agora trava uma batalha contra seu plano de saúde, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, em publicação nesta quinta-feira, 30.

De acordo com a jornalista, Lexa teria acionado a Amil Assistência Médica Internacional S.A no último dia 20, para que os custos da internação fossem arcados pelo plano. A ação teria sido movida após ela ter a cobertura hospitalar negada, apesar de ser cliente desde outubro último.

Ainda segundo a colunista, a Amil justificou não ter autorizado a cobertura alegando que o plano se encontrava em período de carência.

Por conta do quadro de saúde delicado, Lexa pediu tutela de urgência no processo, além de sugerir o valor de R$ 5 mil como indenização por danos morais.

Ainda de acordo com a publicação, no dia 21 (um dia após a internação), a Amil teria sido obrigada pela Justiça de São Paulo a pagar a internação, além dos procedimentos médicos necessários para assegurar a vida da mãe do nascituro “pelo período necessário à sua completa recuperação”. A decisão foi assinada pelo juiz Guilherme Madeira Dezem, da 44ª Vara Cível.

A Amil Assistência Médica Internacional S.A informou ao colunista Peterson Renato, do Hora Top TV, que já reestabeleceu o atendimento.