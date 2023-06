Internada novamente: médico explica nova fase do tratamento de câncer de Simony

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/06/2023 - 16:04 Compartilhe

Simony, que segue em tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado em agosto de 2022, usou as suas redes sociais para informar seus seguidores, fãs e amigos que irá retornar ao hospital, onde ficará internada para se tratar da doença.

“Está tudo bem. Dia 27 interno de manhãzinha para fazer mais uma quimio com imunoterapia. Ainda tem um pouquinho de tratamento pela frente. Creio que vá até agosto. Vamos ver o que o dr. Fernando Maluf vai dizer, se vou fazer as quatro que faltam ou só mais duas. Não sei, não sei, não tenho ideia ainda”, disse a cantora nos Stories do Instagram, na terça-feira (27).

“Estou ansiosa para que isso termine logo, para poder voltar a cantar, fazer minhas coisas, colocar minha cabeça no lugar. Eu estava focada na minha cura, sem me preocupar com nada mais. Foquei mesmo para cuidar de mim. É como se tivesse renascido para poder pensar em trabalho, em coisas que quero muito realizar”, finalizou.

Quimio com imunoterapia

A IstoÉ Gente procurou Dr. Saulo Brito Silva, oncologista clínico da Unimed Franca e do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que explicou a nova fase no tratamento de Simony. Confira!

“O câncer denominado carcinoma epidermoide (ou espino-celular), da região do ânus, apresenta eficácia elevada com o tratamento realizado por meio da radioterapia juntamente com a quimioterapia. Recentemente, tem ocorrido importante entusiasmo em melhorar a eficácia do tratamento contra este tipo de câncer – a partir de imunoterapias associadas com a quimioterapia”, começa o médico.

“Estas imunoterapias facilitam o reconhecimento do câncer pelas células de defesa chamadas linfócitos. Isto tem sido parte fundamental do tratamento atual da cantora Simony, podendo associar com benefícios significativos, que ultimamente ditarão quando for o momento ideal de interromper o tratamento”, completa o Dr. Saulo Brito Silva.

