Internada, Marilu Bueno segue em estado grave em hospital no Rio

A atriz Marilu Bueno está internada em estado grave. “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Maria Luiza Bueno apresenta estado de saúde grave”, informou nota da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro neste sábado, 18.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, a atriz, internada desde 27 de maio, fez uma cirurgia no abdômen e está no CTI, sedada e fazendo auxílio de um respirador.





Marilu Bueno esteve recentemente no elenco da novela Salve-se Quem Puder, iniciada em 2020 e concluída no ano seguinte por conta da pandemia de Covid-19. Entre outros de seus trabalhos marcantes estão as empregadas Olímpia, na peça Trair e Coçar É Só Começar, e Olívia, nas duas versões da novela Guerra dos Sexos.