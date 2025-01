Internada há 5 dias, Lexa segue estável após diagnóstico de pré-eclâmpsia

Lexa, 29 anos, segue internada para tratar pré-eclâmpsia e tem estado estável. A cantora deu entrada na última segunda-feira, 20, no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, e levada à Unidade de Tratamento semi-intensivo após ser diagnosticada com um quadro de pré-eclâmpsia.

A artista Cantora está no sexto mês de gestação à espera de Sofia, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, 32. Segundo publicação no site da revista Quem deste sábado, 25, pessoas próximas atualizaram o estado de saúde dela.

A fonte teria informado que o quadro de saúde é estável, mas sem entrar em detalhes. Ainda segundo a publicação, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, segue o tempo todo ao lado da filha.

A empresária é Rainha de Bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo e não sabe se vai participar do ensaio técnico da agremiação, marcado para o próximo domingo, 26, na Marquês de Sapucaí, área central da cidade do Rio de Janeiro. Ela espera novas atualizações sobre a evolução clínica da filha para tomar sua decisão.

Até agora, a assessoria da unidade médica emitiu um único boletim sobre o estado de saúde da cantora desde que ela foi internada. A nota, divulgada na última quarta-feira, 22, dizia que o quadro de saúde é estável, mas ainda demanda muita atenção e é de potencial alto risco.

A pré-eclâmpsia se caracteriza por quadro de hipertensão arterial durante a gestação – ou piora de hipertensão preexistente – podendo ocorrer após a 20ª semana gestacional. Essa alteração pode provocar desprendimento da placenta e até mesmo nascimento prematuro.