Internada, esposa de Rodrigo Faro ganha bolo de aniversário e visita das filhas após retirar tumor

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais no sábado, 12, para agradecer pelas mensagens de carinho que recebeu nos últimos dias e mostrar o bolo de aniversário que ganhou ao completar 49 anos. Ela encontra-se internada após ser submetida a uma cirurgia para retirar um tumor maligno na coxa esquerda.

“Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu o chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação!”, escreveu a modelo.

O apresentador Rodrigo Faro também publicou nas redes sociais a festinha que fez para a esposa no hospital, que contou com a presença das três filhas do casal – Clara, Maria e Helena – e alguns outros familiares.

“Depois de receber o amor e as orações de vocês, agora é hora da Vera receber o amor da família. As meninas estavam com saudades da mamãe.Temos uma longa jornada pela frente na já vencemos em nome de Jesus!”, afirmou Faro.

A filha mais nova do casal, Helena, fez um post em homenagem à mãe. “É tão gratificante ver a alegria estampada no rosto de quem nós mais amamos, especialmente quando a pessoa que você mais ama nessa Terra acaba de passar por uma cirurgia de oito horas e meia, e ainda agradece a Deus por isso. Mãe, eu te amo, você é a bênção mais preciosa da minha vida, você é uma mulher guerreira que encarou tudo isso de uma forma leve e feliz, porque o nosso Pai Eterno estava te guiando a cada passo. Eu só quero que você saiba que você é FORTE e merece o mundo inteiro (até mais que isso). Feliz aniversário amor da minha vida, sem você eu não seria nada”, escreveu.

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein comunicou que Vera está “clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”.