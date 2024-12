Internada em UTI, Preta Gil volta às redes sociais após cirurgia

Preta Gil, 50 anos, voltou a se manifestar nas redes sociais após um período afastada por conta de uma cirurgia em meio ao seu tratamento contra o câncer. Ela segue internada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Neste último dia de 2024, ela publicou um registro nos Stories do Instagram para mostrar como tem sido o seu processo de recuperação. A cantora se limitou a expor que ter recebido um acompanhamento para lá de especial nesse momento de cuidados com a saúde que inspira atenção.

+Preta Gil segue sedada após ser submetida a 20 horas de cirurgia

+Preta Gil anuncia nova cirurgia e diz que avalia fazer tratamento nos EUA: ‘Buscar alternativas’

Do leito da unidade médica, Preta clicou Gominho sentado em seu quarto do hospital enquanto ele estava distraído. A artista deixou registrado que tem contato sempre com a ajuda do amigo.

“Ele sempre comigo”, escreveu ela na foto, fazendo a marcação do perfil do apresentador na plataforma.

Essa é a primeira postagem da filha de Gilberto Gil nas redes sociais desde a cirurgia. Ela foi submetida, no dia 19 de dezembro, a uma cirurgia para retirada de tumores que durou 20 horas.

Preta foi diagnosticada, em janeiro de 2023, com um câncer colorretal, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto de 2024, a artista anunciou que a doença voltou em quatro lugares.