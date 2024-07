Internada com trombose, Claudia Alencar faz 74 anos e ganha festa surpresa no hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 21:17 Para compartilhar:

Claudia Alencar celebrou seu aniversário de 74 anos, nesta sexta-feira, 12, com uma festa no hospital, no Rio de Janeiro, onde está internada com trombose na perna. Ela ganhou uma festinha surpresa e comemorou a chegada da nova idade ao lado de amigos, com direito a bolo red velvet e decoração com detalhes em ouro e balões.

A atriz posou sorridente para os cliques, vestida em grande estilo, com roupa preta e dourada.

Em junho, a artista recebeu alta médica após ficar mais de seis meses internada para tratar uma infecção na coluna, desenvolvida após uma cirurgia no final do ano passado.

Já na última quinta-feira, 11, a artista precisou de nova internação após apresentar uma trombose na perna, problema vascular que se configura por formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias.

Lembrada por trabalhos como as novelas “Tieta” (1998-1990) e “Fera Ferida” (1993-1994), a atriz se prepara para fazer um filme baseado na obra “Rei Lear”, de Shakespeare.

Na adaptação para o cinema, Claudia Alencar será Queen Lear, rainha da milícia do Rio de Janeiro — a trama original gira em torno de um rei que enlouquece ao ser traído por duas das três filhas, após resolver dividir o reino entre as três.