Internada com sequela da Covid, Mara Maravilha não tem previsão de alta

Em seu canal no YouTube, a artista gravou um vídeo para falar sobre seus problemas de saúde. “Depois da Covid, eu continuei tendo muita dor de cabeça, fui tomando medicação e essas medicações pegaram meu estômago e sobrecarregaram todos os órgãos do meu corpo”, explicou.

“Vivo uma rotina acelerada e por muitas vezes não fui capaz de obedecer os sinais que meu corpo me dava sobre a minha saúde. Sim, o corpo dá sinais de quando algo não vai bem, e por muitas vezes ignorei. Até que chega um momento onde o limite é atingido e é a minha atual situação”.

“Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que em nome de Jesus, nunca me desamparou, usando tantas pessoas boas, entre elas, como sempre, o Silvio Santos e a família Abravanel, que generosamente continua me abençoando de várias formas. Inclusive, com meu plano de saúde e da minha família. Em meio as lutas, vai tudo bem”, finalizou Mara Maravilha.