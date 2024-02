Internada com leucemia, Fabiana Justus mostra comunicação com o filho caçula

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/02/2024 - 15:12 Para compartilhar:

Fabiana Justus usou o Instagram nesta quinta-feira, 15, para mostrar um momento fofo com seu caçula, Luigi, de 5 meses. Ela está hospitalizada com leucemia mieloide aguda e não convive com o pequeno há quase um mês.

“Facetime com o meu gorducho sorridente”, escreveu ela, em um story compartilhado na rede social. No registro, ela aparece em ligação de vídeo com o bebê.

Além de Luigi, Fabiana também é mãe das gêmeas Chiara e Sierra, de 5 anos.

Leucemia mieloide aguda: o que é a doença de Fabiana Justus?

Trata-se de um tipo agudo de leucemia (câncer no sangue), que tem evolução rápida e agressiva. A doença se desenvolve a partir de células-tronco mielóides e ocasiona um aumento do risco de infecções agudas e queda das plaquetas que fazem a primeira etapa da coagulação, levando a sangramentos.

O tratamento é feito com protocolos muito intensos de quimioterapia e, por vezes, pode ser realizado por meio de transplante de medula óssea. Saiba tudo sobre a doença aqui.

