Internada com câncer, Fabiana Justus mostra momento ao lado da mãe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 11:53

Fabiana Justus compartilhou o registro de um momento familiar nesta quinta-feira, 8. Junto da mãe, Sacha Chryzman, a influenciadora de 37 anos posou jogando baralho no hospital. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no final de janeiro e tem estado internada desde então.

“Ontem eu realizei um desejo da minha mãe. Desde o dia que ela chegou, ela falava: ‘Quando você estiver se sentindo bem, vamos jogar uma partida de tranca?’ Ontem eu estava me sentindo bem, tive um dia bem melhor, e resolvemos jogar. Ela ficou tão feliz! E eu também”, escreveu a filha de Roberto Justus, na legenda da publicação.

“Jogar tranca sempre foi um passatempo que adoramos, então nunca demos esse ‘valor’ para uma simples jogatina. Mas ontem essa tranca significou mais do que isso. Bem mais! E assim a gente vai vendo o quanto tudo vai ser ressignificado daqui pra frente, né?!”, continuou ela, que é mãe de Chiara e Sienna, de 4 anos, e Luigi, de 5 meses.

O que é leucemia mieloide aguda?

Trata-se de um tipo agudo de leucemia (câncer no sangue), que tem evolução rápida e agressiva. A doença se desenvolve a partir de células-tronco mielóides e ocasiona um aumento do risco de infecções agudas e queda das plaquetas que fazem a primeira etapa da coagulação, levando a sangramentos.

O tratamento é feito com protocolos muito intensos de quimioterapia e, por vezes, pode ser realizado por meio de transplante de medula óssea. Saiba tudo sobre a doença aqui.

