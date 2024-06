Internada após envenenamento, cachorra de Cauã Reymond apresenta evolução

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2024 - 8:34 Para compartilhar:

Romeu e Shakira, cachorros de Cauã Reymond, foram envenenados na última sexta-feira, 7. Ambos foram socorridos, mas o macho não resistiu e morreu no dia seguinte. Já a fêmea, segue internada e apresenta evolução do quadro.

No Instagram, na noite de segunda-feira, 11, Cauã animou os internautas ao postar um vídeo de Shakira brincando com um urso de pelúcia enquanto segue no veterinário. “Ela tá melhorando”, informou o ator.

Investigação

O suposto envenenamento de cerca de 40 cães na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro está sendo investigado, segundo o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlo Caiado (PSD). A suspeita é que alguém tenha espalhado veneno nos canteiros da região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca.

“Espero que não tenha sido maldade, mas se foi, é algo brutal, pessoas colocaram veneno para os cães, para os animais. Já tivemos 40 animais que foram contaminados”, afirmou Caiado, em um vídeo postado em suas redes sociais.