Internacional x Vitória: prováveis escalações e onde assistir Para terem paz na sequência da temporada, treinadores do Colorado e do Rubro-Negro precisam da classificação na Copa do Brasil

O Internacional recebe o Vitória na próxima quinta-feira (10) em confronto que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil sendo que, para as duas equipes, o confronto significaria ganhar tempo para tranquilizar tanto os trabalhos de Miguel Ángel Ramírez.

>Bola rolando o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



No caso do técnico espanhol do Inter, a goleada por 5 a 1 diante do Fortaleza pelo Brasileirão em adendo as partidas de baixo rendimento na decisão do Gauchão, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport e diante do Always Ready, na Libertadores, colocam o trabalho em xeque.

Para o recém-chegado técnico do clube baiano, a pressão já existe para a melhora de rendimento mesmo com as dificuldades financeiras e, em paralelo, da montagem de plantel pensando na busca do principal objetivo do clube que é retornar a elite do futebol nacional.

Pensando na eliminatória, com o triunfo conquistado pelo Inter no Barradão por 1 a 0, qualquer empate favorece o time gaúcho enquanto, para o clube de Salvador, apenas ganhar por um tento de diferença (levando as penalidades) ou dois, para se classificar no tempo normal, será suficiente.

FICHA TÉCNICA

​INTERNACIONAL x VITÓRIA

Local: Estádio Beira Rio em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 09/06/2021 – 21h30 (de Brasília)

​Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Frederico Soares Vilarinho (ambos MG)

​

​INTERNACIONAL (Técnico: Miguel Ángel Ramírez)

Daniel; Renzo Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson e Taison; Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick.

VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)

Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Fernando Neto e Soares; Guilherme Santos, David e Samuel.

E MAIS:

Veja também