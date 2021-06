Internacional x Palmeiras: saiba como assistir à partida pelo Brasileirão A partida pela competição nacional terá transmissão por pay-per-view

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Internacional e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Verdão está na terceira colocação do Brasileirão com 13 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Bahia, no Allianz Parque. O Colorado, por sua vez, ocupa o 13º lugar do torneio nacional com nove pontos. Na última rodada, empatou com o América-MG, em Belo Horizonte.

Internacional x Palmeiras terá transmissão AO VIVO no Premiere (pay-per-view para todo o Brasil).

Outra alternativa para acompanhar a partida é o tempo real

