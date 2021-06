Internacional x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e prováveis escalações

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19 horas (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.

O Verdão está na terceira colocação do Brasileirão com 13 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Bahia, no Allianz Parque. Já o Colorado, por sua vez, ocupa o 13º lugar do torneio nacional com 9 pontos. Na última rodada, empatou com o América-MG, em Belo Horizonte-MG.

INTERNACIONAL SE PREPARA PARA MARATONA DE JOGOS PELO BRASILEIRÃO

Contando já a partida contra o Palmeiras nesta quarta (30) no Beira-Rio, o Inter terá uma maratona de quatro jogos em 10 dias. Após o duelo com o Verdão, o Colorado enfrenta o Corinthians, em Itaquera, no sábado (3), e o São Paulo, em Porto Alegre, na quarta-feira seguinte (7). Diego Aguirre e comissão técnica seguem um planejamento para evitar desgaste dos atletas.

E MAIS:

COM O DEPARTAMENTO MÉDICO QUASE VAZIO, APENAS GABRIEL VERON SEGUE EM TRANSAÇÃO FÍSICA

Uma das boas notícias para o técnico Abel Ferreira para o restante da temporada é que o Departamento Médico do clube está quase vazio. O único atleta que segue em recuperação é Gabriel Veron, que já participa das atividades com o elenco, mas segue com o seu cronograma de transição física.

O desfalque durante os treinos de preparação para duelo contra o Internacional é o lateral-esquerdo Lucas Esteves, que foi convocado para treinos com a Seleção Brasileira em Teresópolis-RJ.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Internacional x Palmeiras

Data: 30 de Junho de 2021, domingo

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior – AB/RS

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos – FIFA/BA e Victor Hugo Imazu dos Santos – AB/PR

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior – AB/PE, Clovis Amaral da Silva – AB/PE e Marcos André Gomes da Penha – CBF/ES

Transmissão:

– PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil);

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

INTERNACIONAL: Daniel (Marcelo Lomba); Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Edenilson, Lucas Ramos, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto (Thiago Galhardo). Técnico: Diego Aguirre

Desfalques: Ninguém;

Suspensos: Lucas Ribeiro (3º Amarelo)

Pendurados: Edenilson, Thiago Galhardo, Caio Vidal, Léo Borges, Yuri Alberto e Moisés

Voltam de suspensão: Caio Vidal e Danilo Fernandes (Ambos pelo Vermelho Direto)

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Renan e Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa (Patrick de Paula) e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Rony, Luiz Adriano e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira), Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia), Matías Viña (Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (transição física);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Breno Lopes, Marcos Rocha, Patrick de Paula e Renan;

Voltam de suspensão: Ninguém;

E MAIS:

Veja também