Internacional x Grêmio: prováveis times, desfalques e onde assistir Clássico de número 429 na história que pode valer a liderança do Brasileirão ocorrerá no próximo domingo (24) no Beira-Rio

Um dos clássicos regionais com a maior carga emocional e histórica do Brasil se repetirá no próximo domingo, às 16h (de Brasília) pela 429ª vez entre Internacional x Grêmio no estádio do Beira-Rio. Confronto esse que, além do prazer em derrotar o arquirrival, colocará em jogo a liderança do Campeonato Brasileiro.

Depois de conquistar em grande estilo a ponta da tabela com uma goleada sobre o São Paulo em pleno Morumbi por 5 a 1, chegando aos 59 pontos, o Colorado vai em busca de quebrar um incômodo jejum diante do rival. Isso porque a última vez que o Inter venceu um GreNal foi em 2018 pela 24ª Rodada do Brasileirão daquele ano, gol marcado pelo ainda atleta do clube Edenílson.

Do lado gremista, o empate no confronto direto pelas primeiras posições com o Atlético-MG na rodada anterior afastou um pouco o time de Renato Portaluppi da alta concentração na busca pelo título. Entretanto, o discurso do treinador segue sendo de otimismo nesse sentido, ainda mais diante de um adversário onde seu retrospecto como técnico do Imortal é digno de considerável respeito: nove vitórias, 12 empates e somente três reveses.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Data e horário: 24/01/2021, às 16h

​Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (CBF-SP)

VAR: Wagner Reway (CBF-PB)

Onde ver: Premiere

INTERNACIONAL (Técnico: Abel Braga)



Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Peglow e Patrick; Yuri Alberto.

Desfalques: Caio Vidal (suspenso); Galhardo, Rodrigo Moledo, Saravia, Boschilia e Guerrero (lesionados).

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Desfalques: Churín (lesionado).

