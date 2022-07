Internacional x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques O Colorado tenta se aproximar do G4, enquanto o time mineiro quer ficar mais perto dos líderes do Campeonato Brasileiro







Internacional e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 31 de julho, às 16h, no Beira Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno da competição nacional.

Galo e Colorado travam um duelo direto para estar no grupo de times que jogarão a Libertadores 2023. O time mineiro é o quarto colocado com 32 pontos, e tenta se aproximar do líder Palmeiras.

No time gaúcho, sétimo, com 30 pontos, a missão é passar o rival e se conectar com o G4 do Brasileirão. O técnico Mano Menezes terá apenas uma ausência, Rodrigo Moledo, com um problema muscular.

Já o estreante Cuca que começará sua terceira passagem pelo Atlético, contará com todos os grandes nomes do seu elenco para encarar o Inter.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

Data: 31/07/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Rádio Super FM, Rádio Itatiaia FM e Tempo real LANCE!

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson e De Pena; Pedro Henrique (Mauricio), Wanderson e Alemão.

Desfalques: Rodrigo Moledo (lesionado)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Mariano, Nathan Silva (Igor Rabello), Alonso, Arana; Allan, Jair e Nacho Fernandez; Matías Zaracho, Keno e Hulk

Desfalque: sem desfalques

