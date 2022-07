Internacional x América-MG… Saiba onde assistir ao jogo de segunda-feira do Brasileirão Veja os horários das transmissões dos jogos do dia na competição nacional

Para fechar a 16ª rodada do Brasileirão 2022, o Internacional recebe o América-MG no Beira-Rio, às 20h. O Inter tem a ambição de se aproximar de vez dos primeiros colocados, enquanto o Coelho quer se afastar do perigo de entrar no Z-4, estando empatado com o primeiro time dentro da zona da degola na classificação.

Confira abaixo onde assistir ao jogo isolado do dia:

20h – Internacional x América-MG

Onde assistir: Premiere

