Internacional x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques O Coelho, em ascensão no campeonato, encara um Inter que se vencer, fica muito perto, ou até mesmo dentro do G4

Internacional e América-MG tem um duelo nesta quarta-feira, 13 de outubro, às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida tem uma importância grande, pois as duas equipes tem objetivos bem definidos na competição. O Colorado busca entrar no G4 e garantir vaga direta na Libertadores de 2022, enquanto o Coelho quer evitar o rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga na Sul-Americana.

O Inter é o 7º colocado, com 36 pontos, perto do G6 e do G4. O Coelho tem 31 pontos, na 11ª colocação.

Diego Aguirre não terá o zagueiro Bruno Mendéz, com um problema muscular. Gabriel Mercado deve ser o substituto. No Coelho. Vagner Mancini, não contará com Alê, suspenso, mas vai ter o retorno de Patric, na lateral-direita.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG

Data:13 de outubro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Itatiaia FM e Super FM

INTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)

Daniel; Renzo Saravia, Gabriel Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Desfalque: Bruno Mendéz (lesionado)

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Zárate) e Fabrício Daniel.

Desfalques: Alê (suspenso) e Eduardo (tratando de um tumor ósseo)





